L’AQUILA: SUMMER CAMP “ARCOBALENO” A PIANOLA, OPEN DAY CON BAGNO DI FOLLA E BOOM DI ISCRIZIONI

L’AQUILA – Bagno di folla e boom di iscrizioni ieri all’Aquila, all’open day del Summer Camp “Arcobaleno”, a Pianola, in Via Mausonia n.60. Tra conferme e new entry, tanti genitori hanno potuto incontrare lo staff – composto da 30 tra tutor e istruttori altamente qualificati – che seguirà i loro figli dal 12 giugno all’8 settembre e visitare una struttura polivalente di 30mila metri quadrati all’aperto e 5mila al coperto, a pochi minuti dal centro storico del capoluogo abruzzese, oltre a poter conoscere le novità della stagione 2023 come la possibilità di iscrivere bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni.

Una realtà, quella del Summer Camp “Arcobaleno”, che si è imposta fin dal primo anno come un luogo di formazione a trecentosessanta gradi tra attività sportive, artistiche e culturali in grado di conquistare i più piccoli e garantire serenità a centinaia di famiglie.

La struttura aprirà ufficialmente i battenti il 12 giugno, con orario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00. La chiusura è prevista per l’8 settembre, a pochi giorni dalla settimana di apertura delle scuole.

Grande soddisfazione da parte del Maestro Giuseppe Lucente, direttore del Summer Camp “Arcobaleno”. “Siamo al terzo anno consecutivo – le sue parole di fronte a grandi e piccini – di questa meravigliosa ‘avventura’, significa che le nostre scelte, la nostra ‘filosofia’, continuano ad essere premiate. Del resto, per noi questo non è un semplice campus estivo, ma una occasione concreta di crescita per bambini e ragazzi che qui vengono seguiti costantemente da tutor seri e preparati”.

“Siamo felici anche perché l’emergenza Covid-19 è ormai alle spalle – ha affermato la direttrice Ornella Cerroni – e quindi ci prepariamo con ulteriore entusiasmo per un’altra estate indimenticabile”.