L’AQUILA: SUMMER CAMP “ARCOBALENO” IN VIA MAUSONIA, SECONDO OPEN DAY DOMENICA 16 MAGGIO DALLE ORE 10

L’AQUILA – Secondo Open Day per il Summer Camp “Arcobaleno” dell’Aquila, in via Mausonia n.60, a Pianola.

Domenica 16 maggio, la struttura sarà nuovamente aperta – dalle ore 10 alle 17 – per permettere a famiglie, ragazzi e bambini di poter “toccare con mano” quanto ideato dalla imprenditrice aquilana Ornella Cerroni per far passare ai più piccoli un’estate all’insegna del divertimento e della crescita personale, tra attività artistiche di sport e studio in una struttura di 30 mila metri quadrati, di cui 25 mila all’aperto e 5 mila al coperto, con istruttori, animatori e docenti qualificati per ogni settore e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

Dopo il successo del primo Open Day dello scorso 18 aprile, spazio dunque a questa seconda giornata in cui sarà possibile provare “dal vivo”, insieme agli istruttori, palestra di arrampicata, scuola calcio, minivolley, minibasket, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, CircuitBike, pattinaggio, danza, hip hop, ping pong, biliardino e badminton; inoltre, i più piccoli potranno divertirsi anche con i gonfiabili appena installati.

Segreteria aperta per le preiscrizioni dalle ore 10. Informazioni al numero 351-9923621 o all’indirizzo email comunicazione.campusarcobaleno@gmail.com

Durante la settimana le iscrizioni possono essere effettuate presso il Centro Art Nouveau in Via Rocco Carabba n.13, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 19.