L’AQUILA: SUN-BE DOLCE E & SALATO, SABATO APRE CAFFETTERIA IN VIA SAN BERNARDINO

L’AQUILA – Sun-Be Dolce & Salato, ovvero una caffetteria che promette di accogliere gli ospiti “con un sorriso e un profumo di caffè”, festeggerà l’apertura ufficiale sabato 23 settembre dalle 17:30 in Via San Bernardino, 26.

Il giovane imprenditore Francesco Placidi, originario di L’Aquila e già noto per il lancio di un altro locale di successo nella sua città natale, è il cuore pulsante di questa nuova avventura. A soli 28 anni, Placidi porta con sé una ricca esperienza nel settore dell’ospitalità, grazie all’organizzazione di diversi eventi di successo nel capoluogo abruzzese.

“Nonostante abbia valutato recentemente investimenti all’estero, ho sempre creduto che nessun posto possa eguagliare il calore e l’affetto che la mia amata città mi ha donato”, ha dichiarato Francesco Placidi. “Sun-Be Dolce & Salato è il mio modo di rendere omaggio alla mia terra e alla sua gente, offrendo un luogo in cui sentirsi a casa, immersi in un’atmosfera accogliente e familiare. Anche il nome stesso, quanto meno nel suono, si rifà alla vicina Basilica di San Bernardino, uno dei simboli dell’Aquila, nonché nome della via che ospita il locale”

Sun-Be promette dunque di offrire “non solo delizie gastronomiche per la colazione o il brunch, ma anche un ambiente dove gli amici possono condividere momenti speciali e le famiglie possono riunirsi in un’atmosfera rilassante e piacevole”.