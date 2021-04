L’AQUILA: SUOR LIDIA MUORE A 76 ANNI VITTIMA DEL COVID

L’AQUILA – È morta stroncata dal Covid suor Lidia Pupatti, 76 anni, per anni superiora generale delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore “Ferrari” di San Gregorio, all’Aquila.

Ed è proprio in questa struttura che qualche settimana fa è esploso un focolaio covid per il quale è stato necessario disporre la chiusura al pubblico, prorogata diversa volte, come da ordinanza del sindaco, Pierluigi Biondi. L’Istituto è ancora chiuso.

Suor Lidia, ricorda Il Centro, è stata a lungo missionaria nelle Filippine.

I funerali si sono svolti questa mattina alle 10.30 nella chiesa del Soccorso.