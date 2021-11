L’AQUILA, SUORE “FERRARI” IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI SUOR MARGHERITA COSTANTINI

L’AQUILA – Lutto per la famiglia delle religiose Zelatrici del Sacro Cuore “Ferrari” dell’Aquila, per la scomparsa di suor Margherita Costantini.

Nata il 15 aprile del 1928 e si è spenta all’età di 93 anni. Come si legge sul quotidiano Il Centro, Solo il 16 ottobre scorso le suore avevano festeggiato i suoi 75 anni di attività religiosa. Dopo una una caduta, era stata ricoverata in ospedale e poi all’Hospice dell’ex Onpi, dove è morta.

Dal 1944 suor Margherita è sempre stata tra San Gregorio e L’Aquila, in particolare nelle case di Belvedere, via Sallustio e San Giuseppe, in zona Campo di Fossa. È stata Vicaria e poi, dal 1971 al 1986, Superiora generale delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore.

Ad annunciare il desso di suo Margherita, le stesse Suore Zelatrici del Sacro Cuore “Ferrari” e i familiari.”Da’, o Signore, al suo eletto spirito la Tua pace e la Tua luce”.

I funerali si terranno stamani alle 10 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso al cimitero monumentale.