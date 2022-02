L’AQUILA, “SUPERSTRADA ANCORA AL BUIO”. L’APPELLO DEGLI AUTOMOBILISTI: “ATTIVARE LAMPIONI”

L’AQUILA – Un gruppo di cittadini ha contattato la redazione di Abruzzoweb per protestare e chiedere delucidazioni all’Anas sulla mancata accensione all’Aquila dei nuovi lampioni stradali installati ormai da mesi sulla strada statale 17 Ter, nota come “superstrada”: la più importante arteria di collegamento tra il capoluogo e la periferia Est in direzione Pescara.

I riflettori fanno parte di un lotto di lavori e sono stati posizionati, tra l’altro, a distanze davvero ridotte tra loro, ma dopo la fase di cantiere le opere sembrano ormai finite e da mesi è tutto fermo.

L’appello degli automobilisti al gestore stradale è di accenderli al più presto per migliorare la fruibilità notturna di una strada a scorrimento veloce tradizionalmente poco luminosa, che ha visto negli anni incidenti e investimenti di animali vaganti.