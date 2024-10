L’AQUILA: SVALIGIANO VILLETTA E NARCOTIZZANO CANE, RUBATI GIOIELLI PER DECINE DI MIGLIAIA DI EURO

L’AQUILA – Un altro clamoroso furto all’Aquila, dove cresce sempre di più l’allarme sicurezza: l’ultimo episodio, nei giorni scorsi, in una villetta in via Mausonia dove i ladri, approfittando dell’assenza momentanea dei residenti, hanno narcotizzato un grosso cane da guardia e, passando tramite una finestra forzata con un cacciavite, sono penetrati nell’abitazione da dove hanno prelevato ori, gioielli, monili e tra questi anche un anello del valore di almeno 20mila euro oltre ad altri oggetti di affezione.

Come se non bastasse i delinquenti, 3 o 4, secondo gli investigatori quasi sicuramente persone originarie dai Paesi dell’est, hanno tolto alcune tavole di legno nella vana speranza che dietro ci fossero banconote nascoste. Hanno poi rotto dei quadri, infrangendo i vetri, con lo stesso intento. Poi sono andati via utilizzando una scala.

“Il nostro animo è devastato più della nostra casa – dicono i proprietari ad AbruzzoWeb – mai avremmo immaginato di assistere a tanta furia contro le nostre cose. L’unico aspetto positivo, per sdrammatizzare, è che non verranno più visto che hanno preso tutto”.

Ora spetta ai carabinieri rintracciare i responsabili. I militari hanno fatto un sopralluogo e forse hanno anche una pista da seguire.