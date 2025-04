L’AQUILA – Ancora raffiche di furti a L’Aquila e provincia, e i ladri non si sono fermati nemmeno la notte dell’anniversario del terremoto del 5 aprile 2009. Hanno anzi approfittato della fiaccolata per ricordare le 309 vittime.

Ad essere infatti svaligiato in quelle ore il negozio di abbigliamento sportivo Playwell, in via Verdi, dove a seguito di una irruzione sono stati portati via computer, soldi e merce

Nella frazione di Monticchio è stata rubata un’auto e attrezzi agricoli ed è stato tentato un furto in appartamento. Colpo riuscito a Secinaro, dove i ladri sono entrati da una finestra lasciata aperta, portando via denaro dopo aver lasciato a soqquadro l’abitazione.