L’AQUILA: SVENTATO FURTO IN APPARTAMENTO DOPO SEGNALAZIONE DEI VICINI, PRESI DUE STRANIERI

L’AQUILA – Sabato sera in via Amiternum, non lontano dalla multisala Movieplex, a Pettino, quartiere aquilano, due topi di appartamento con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione in una casa dopo aver sfondato la porta.

Qualcuno li ha notati ed è partita la segnalazione alla Squadra volante della Questura, che arrivata tempestivamente sul posto, ha fermato i malviventi georgiani.

Sono stati contrastati accompagnati nella cella di sicurezza della Questura in attesa di comparire questa mattina davanti al giudice del Tribunale per la convalida dell’arresto e per il rito direttissimo.