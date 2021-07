L’AQUILA, TAGLIERI (FONDAZIONE CARISPAQ): “GRANDE GIOIA PER RITORNO BPER IN CENTRO”

L’AQUILA – “La riapertura della filiale di Bper nello storico palazzo in centro, già sede della Direzione Generale della Cassa di Risparmio dell’Aquila, oggi incorporata in Bper, è motivo di grande gioia per l’intera comunità aquilana ed assume un significato particolare per la Fondazione che costituisce la continuazione storica della Cassa di Risparmio costituita nel 1859”.

Lo dichiara in una nota il presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, che aggiunge: “L’inaugurazione della nuova filiale, segno di concreta vicinanza della Bperal territorio, restituisce alla Città un luogo simbolo che rappresenta, al contempo, un patrimonio di valori, legami storici ed economici tra comunità e banca locale. Esprimo quindi apprezzamento – prosegue – per la decisione del management di Bper di aver voluto raccogliere l’invito della Fondazione a riaprire gli uffici nel Centro Storico dell’Aquila in modo da favorirne anche rivitalizzazione”.

“In questi anni la Fondazione, in qualità di azionista, ha ritenuto opportuno sostenere le iniziative promosse dal gruppo Bper, divenuto oggi il terzo gruppo bancario italiano, nella convinzione che il rafforzamento della Banca possa favorire la crescita e lo sviluppo economico anche del nostro territorio, fulcro di rinascita nella complessa attività di ricostruzione post-sisma. In tale ottica la Fondazione ha instaurato e mantiene con Bper un rapporto di proficua, leale e reciproca collaborazione nell’interesse comune”, conclude Taglieri.