L’AQUILA: TAGLIO ALBERI A PIAZZA PALAZZO, TARANTA, “ALCUNI MALATI, ALTRI RIPIANTUMATI ALTROVE”

L’AQUILA – “A seguito lavori di riqualificazione in corso su Piazza Palazzo nei giorni scorsi sono state effettuate verifiche ed interventi manutentivi sulle alberature presenti. Per ragioni di sicurezza, e a seguito di verifiche effettuate da personale tecnico qualificato, è stato disposto il taglio di alcuni alberi che presentavano all’interno dei fusti evidenti fenomeni cariogeni. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, inoltre, è stato rimosso l’abete ed è già stato ripiantumato in Piazza Italia mentre i quattro esemplari di ‘Cercis Siliquastrum’, comunemente chiamati alberi di Giuda, per i quali si è resa necessaria la rimozione verranno a breve trapianti in via Farroni”.

A renderlo noto, l’assessore comunale all’Ambiente Fabrizio Taranta. Il taglio degli alberi nella piazza in via di rifacimento, aveva provocato polemiche sui social

“Nell’ambito del progetto per Piazza Palazzo, inoltre, saranno posizionati nuove piante e alberature: a cura, la salvaguardia e la manutenzione del verde cittadino rappresentano una priorità per questa amministrazione e volevo rassicurare i cittadini che continuerà ad esservi la medesima attenzione prestata in altre aree del centro storico e del territorio cittadino, dove i tagli sono stati eseguiti per garantire l’incolumità dei cittadini”, aggiunge l’assessore.