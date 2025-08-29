L’AQUILA: TAGLIO ALBERI ALLA FONTANA LUMINOSA, RICORSO DEL CONALPA DOPO MANCATO ACCESSO AGLI ATTI

L’AQUILA – “Come sia stato possibile che uno scorcio bellissimo e verde della città

di L’Aquila, quale Piazza Battaglione Alpini, zona Fontana Luminosa, sia stato privato delle sue

caratteristiche alberature, esemplari di Sophora Japonica, e al loro posto siano stati messi esemplari di leccio? Esemplari che, tra l’altro, come tutti possono constatare, sono stai notevolmente trascurati, tanto da perderne uno su tre”.

Sul taglio “indiscriminato” di alberi all’Aquila torna alla carica il Coordinamento nazionale alberi e paesaggio, Conalpa che già da tempo ha fatto richiesta di accesso agli atti, “negati dal Comune dell’Aquil”a, tanto che il Conalpa ha presentato ricorso.

“Già il 28 febbraio 2025, quando è apparso il cartello che preannunciava il taglio degli alberi

previsto per il 3 marzo 2025, si è attivato presso gli uffici competenti per chiedere spiegazioni in merito, riscontrando il mancato deposito della perizia tecnica, come stabilito dal regolamento del verde, per la data prevista per l’abbattimento. A seguito di una formale diffida e della richiesta di poter visionare la perizia, l’abbattimento è stato posticipato al 17 marzo, quando, nelle primissime ore della mattina, le piante sono state tagliate”, ricorda il Conalpa.

“Dall’attenta analisi della perizia, di cui l’associazione è in seguito entrata in possesso, sono emerse delle probabili criticità nella gestione fitosanitaria degli esemplari, che hanno portato alla

conseguente necessità di abbattimento. In particolare, come riportato testualmente, il

deterioramento degli esemplari sarebbe avvenuto a causa di ‘processi di carie in discesa dalle

branche […] fortemente capitozzate’. Per questo motivo, abbiamo richiesto ulteriore

documentazione all’ufficio competente, ma ha ricevuto un diniego totale. A questo diniego abbiamo presentato formale opposizione. La tutela delle grandi alberature della città di

L’Aquila parte da un costante monitoraggio fitosanitario e dal contrasto tempestivo delle patologie

riscontrate, al fine di evitare il deterioramento e la morte degli esemplari, e ovviamente le

conseguenti necessità di abbattimento”.