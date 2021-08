L’AQUILA, TAGLIO ALBERI IN VIA CORRADO IV: “DANNO AMBIENTALE ORMAI FATTO”

L’AQUILA – “Il danno ambientale è ormai fatto e non mi rimane che, come concordato in precedenza per simili casi, venga ripiantato un numero di piante pari al doppio di quelle tagliate ed auspicare una maggiore attenzione sulla conservazione del patrimonio arboreo cittadino”.

A scriverlo in una nota il capogruppo Cambiare Insieme-Idv in consiglio comunale all’Aquila, Lelio De Santis, che spiega: “Questa mattina la ditta incaricata dal Comune di ampliare l’accesso alla caserma Pasquali ha provveduto a tagliare almeno 5 alberi di alto fusto per favorire un più agevole accesso alla stessa caserma”.

“L’intervento di abbattimento delle piante è previsto all’interno del progetto di sistemazione ed ampliamento della viabilità della zona ed evidentemente, l’amministrazione comunale ritiene pericolose quelle piante che per decenni hanno abbellito quell’area cittadina, che da oggi sarà più fredda ed arida! Probabilmente una soluzione alternativa era possibile, ma non cercata sul piano tecnico, per rendere conciliabili l’accesso alla caserma e la salvaguardia delle piante, che rappresentano un patrimonio arboreo da tutelare in ogni caso”, conclude.