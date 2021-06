L’AQUILA, TALLY WEIJL ARRIVA IN CENTRO: SABATO INAUGURAZIONE NEGOZIO AI PORTICI DI SAN BERNARDINO

L’AQUILA – Nuova apertura nel cuore del centro storico dell’Aquila: sotto ai portici di San Bernardino arriva un punto vendita Tally Weijl, marchio svizzero di abbigliamento, particolarmente apprezzato dalle giovanissime, che conta centinaia di negozi in tutto il mondo.

Si lavora a gli ultimi dettagli in vista dell’inaugurazione del negozio, di circa 180 metri quadri, in programma per sabato 26 giugno, dalle 10.

Ad intraprendere l’avventura i fratelli Chiara e Nicola Caracciolo, rispettivamente 21 e 20 anni, già proprietari di un’altra attività a gestione familiare in centro, la profumeria Inestasy in corso Vittorio Emanuele.

“Siamo davvero orgogliosi di aver portato questo marchio internazionale all’Aquila, soprattutto di averlo portato in centro, per poter contribuire alla rinascita dei luoghi simbolo della città – spiega Chiara Caracciolo – Un ringraziamento particolare a Domenico Liberati, responsabile del marchio per l’ Abruzzo, è grazie al suo aiuto che è stato possibile realizzare questo sogno”.