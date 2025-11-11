L’AQUILA: TAMPONAMENTO FRA TRE AUTO ALLA ROTATORIA DELLA MAUSONIA

L’AQUILA – Incidente in serata, intorno alle 19, nei pressi della rotatoria della Mausonia, in direzione Pianola, all’Aquila.
Secondo quanto riferito dal 118, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre auto.
Nessun ferito grave, secondo le prime informazioni, ma si sono registrati rallentamenti al traffico.
Sul posto la polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco per regolare la viabilità ed accertare le dinamiche.
