L’AQUILA: TAMPONAMENTO FRA TRE AUTO ALLA ROTATORIA DELLA MAUSONIA

11 Novembre 2025 20:22

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Incidente in serata, intorno alle 19, nei pressi della rotatoria della Mausonia, in direzione Pianola, all’Aquila.

Secondo quanto riferito dal 118, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre auto.





Nessun ferito grave, secondo le prime informazioni, ma si sono registrati rallentamenti al traffico.

Sul posto la polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco per regolare la viabilità ed accertare le dinamiche.

