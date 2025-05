L’AQUILA: TANTI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO A CAUSA DEL FORTE ACQUAZZONE DI IERI

L’AQUILA – Numerosi interventi svolti dai Vigili del Fuoco del Corpo Provinciale dell’Aquila con diversi mezzi e uomini per una forte pioggia che ieri che ha colpito l’area del Torrione tra cui Via Cardinale Mazzarino.

In particolare i pompieri sono dovuti intervenire a pochi metri dalle sede dell’Enel in via Volta, sempre non lontano dal Torrione, dove a causa del notevole flusso si è generato il cosiddetto “colpo d’ariete” che ha sollevato il tombino facendo fuoruscire “i liquidi” che hanno invaso la carreggiata. Dopo il loro intervento il tutto è tornato alla normalità ma le operazioni sono state laboriose.