L’AQUILA: TANTI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO DOPO IL FORTE ACQUAZZONE DI 2 GIORNI FA

L’AQUILA – Continuano senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dell’Aquila. Dopo il forte acquazzone di due giorni fa anche ieri diverse squadre sono state impegnate in operazioni per garantire la sicurezza dei cittadini in divesi punti del capoluogo di regione al fine di riparare quanto danneggiato dalle intemperie e rimuovere piante. Molti i disagi causati dai tombini ostruiti.

