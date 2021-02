L’AQUILA, TAR BOCCIA PROGETTO CENTRO COMMERCIALE A CENTI COLELLA: “LA LOTTA PAGA”

L’AQUILA – Il Tar ha respinto il ricorso della società Ventuno srl che aveva chiesto l’annullamento della delibera di consiglio comunale dell’Aquila del 29 giugno 2020 che in sostanza bocciava il progetto di una struttura commerciale in zona Centi Colella per realizzare la quale era stata chiesta al Comune una variazione della destinazione d’uso da attrezzature generali direzionali ad attrezzature generali commerciali.

A darne notizia è Il Centro: La giunta aveva dato il via libera, ma aveva trasmesso la delibera al consiglio che poi l’aveva bocciata. Secondo la società che ha presentato ricorso, il passaggio consiliare della delibera non era necessario.

“Abbiamo appreso stamani dalla stampa che anche il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla società costruttrice per l’insediamento dell’ennesimo centro commerciale, questa volta in località Centi Colella – si legge in una nota di Potere al Popolo L’Aquila – Una nuova colata di cemento a cui come Potere al Popolo ci siamo opposti sin da subito con varie iniziative di mobilitazione, tra le quali una raccolta firme che in poco tempo aveva raggiunto centinaia e centinaia di adesioni, riuscendo così a bloccare nella scorsa estate la vergognosa delibera di giunta che avrebbe permesso l’ennesimo assalto al territorio da parte questa amministrazione, in una zona peraltro già da tempo pesantemente segnata da insediamenti commerciali di medie e grandi dimensioni”.

“Una seconda vittoria, oggi: dopo la mobilitazione cittadina, anche la giustizia amministrativa sancisce la superiorità del territorio come ‘bene collettivo’ di una comunità, e non invece come interesse di pochi senza scrupoli. È l’ennesima conferma di ciò che sosteniamo da tempo: una città-territorio “in transizione” come L’Aquila deve adottare, e anche in fretta, modalità totalmente differenti dal passato, fuori dall’insensato paradigma di un consumo indiscriminato del territorio, utile solo a soddisfare famelici appetiti di spregiudicati speculatori.

Il tutto, ricordiamolo, in un comune, il nostro, tra i primi in Italia per consumo di suolo”.

“Un particolare ringraziamento a tutte e tutti quelli che hanno sostenuto, e continueranno a farlo, le nostre battaglie, dentro e fuori il consiglio comunale. La crisi ecologica in atto e la conseguente pandemia che da più di un anno flagella le nostre vite ci impongono un cambiamento radicale di passo: mai come ora, l’ambiente, la salute e il territorio sono ‘campi di battaglia’ dove si stanno decidendo le nostre sorti. Anche qui”, conclude la nota.

