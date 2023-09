L’AQUILA: TAVOLA PERICOLANTE IN AUTOSTRADA RIMOSSA DAI VIGILI DEL FUOCO DAL PONTE DI DI SAN SISTO

L’AQUILA – I vigili del fuoco dell’Aquila sono intervenuti poco fa con due squadre, per evitare che una grossa tavola, del peso di circa un quintale, attaccata in maniera maldestra sotto il ponte autostradale dell’A 24 all’altezza di San Sisto, cadesse sulla sottostante via della Fonte.

La tavola, che si trovava attaccata al pilastro 33, è stata prontamente rimossa dai pompieri e, inoltre, la strada sottostante è stata chiusa dalla polizia municipale per tutto il tempo dell’operazione di rimozione. Il pericolo non era solo teorico visto che nella zona sottostante circolano automobili e pedoni.