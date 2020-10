L’AQUILA: TECNOCALL, “RIENTRI IN SEDE PER SALVAGUARDARE SERVIZI MINIMI, NORME COVID SEMPRE RISPETTATE”

L’AQUILA – “Il ricorso in questi giorni a operazioni di alcuni rientri in sede, meno di 10, è stato dovuto esclusivamente alla necessità di salvaguardare i livelli minimi di servizi e in ogni caso, in concerto con i sindacati tutti, è stata disposta una rotazione degli stessi dipendenti in misura ridotta così da rispettare come detto i parametri necessari”.

A precisarlo, in una nota, il call center Tecnocall di Monticchio, a L’Aquila: “Tecnocall srl, da sempre è impegnata a rispettare tutte le regole legate alla normativa Covid 19 e sin dall’inizio della pandemia del marzo scorso ha favorito il più possibile l’attuazione di tutte le misure che consentissero lo svolgimento della attività lavorativa nel più assoluto rispetto della salute dei lavoratori, compreso l’attività di smart working estesa alla quasi totalità dei dipendenti e collaboratori”.

“Pertanto la preoccupazione espressa da alcuni dipendenti ci risulta non solo eccessiva, ma pretestuosa di fronte allo sforzo che puntualmente la società Tecnocall srl mette in campo in tutti i suoi siti abruzzesi per fronteggiare ogni ipotetico contatto e contagio”, conclude la nota.

