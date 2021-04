L’AQUILA: “TEDESCA VS DPCM”, BLOCCO STUDENTESCO CASAPOUND ITALIA GIOCA A CALCIO IN PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – “Riscoprire la pratica dell’attività sportiva e lo svago all’aria aperta nonostante le restrizioni governative legate al Covd-19”: con queste finalità si tenuta ieri pomeriggio all’Aquila l’iniziativa “Tedesca vs Dpcm”, organizzata dal Blocco Studentesco, organizzazione giovanile di CasaPound Italia.

“I lunghi mesi di confinamento forzato – spiega una nota del movimento – hanno arrecato gravi danni al benessere fisico e psicologico di tanti ragazzi, privati delle forme più elementari di socialità in una fase così decisiva della loro crescita e impossibilitati a svolgere attività sportiva di tipo amatoriale”.

“Con la nostra iniziativa – prosegue il comunicato del Blocco – abbiamo voluto letteralmente dare un calcio alle folli restrizioni che continuano a essere imposte dai decreti governativi: per tutto il pomeriggio ragazzi di tutte le fasce di età sono tornati a giocare a calcio in Piazza Duomo, nel rispetto delle misure di distanziamento ma riconquistando gli spazi della propria città e soprattutto il diritto di praticare sport e divertirsi in gruppo”.

“Si tratta – conclude la nota – della conferma del fatto che, contro le assurde restrizioni fatte di pass vaccinali, coprifuoco e altre amenità, i nostri ragazzi vogliono e devono riprendere in mano la propria vita e la propria libertà”.