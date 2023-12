L’AQUILA, TELECOM ITALIA: SALTANO ALTRI APPUNTAMENTI PER INTERVENTI TECNICI IN CASA, UTENTI FURIOSI

L’AQUILA – Continuano a saltare e ad essere rimandati gli appuntamenti con i tecnici Telecom per gli interventi sulle linee in casa.

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi ad AbruzzoWeb da parte di diversi utenti – tra cui quelli a cui l’annullamento dell’appuntamento non era stato comunicato, o era stato comunicato con tempistiche da ultimo momento – la situazione non è affatto migliorata, anzi, gli apppuntamenti programmati prima del periodo natalizio continuano a saltare.

“La situazione è ormai assurda – commenta un utente aquilano a questo giornale -, stiamo parlando del più grande operatore di telefonia fissa e mobile italiana che non riesce a garantire il lavoro che devono svolgere i tecnici”.

“Prima ci fanno impegnare per essere presenti in casa nel giorno e nella fascia oraria stabiliti – continua l’utente Telecom -, poi salta tutto. Con avvisi, quando arrivano, via sms, oppure con un aggiornamento sulla pagina internet che però devi ricordarti di controllare anche a poche ore dall’appuntamento”.

“La storia si fa ancora più assurda quando viene data la possibilità di riprogrammare il tutto, salvo poi ritrovarsi nella stessa, identica situazione di prima”, aggiunge.

“Per me è il terzo appuntamento consecutivo che viene rinviato a dopo la metà di gennaio – dice un altro utente aquilano -, una media da azienda mediocre eppure piena di soldi e di utenti. Vediamo se arriveremo a cinque appuntamenti rimandati, magari scatta un premio”. (red.)