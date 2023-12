L’AQUILA: “TELECOM SPOSTA APPUNTAMENTI CON I TECNICI ALL’ULTIMO MOMENTO”, UTENTI SEGNALANO DISAGI

L’AQUILA – “Tim sposta gli appuntamenti con i tecnici in alcuni casi al mese successivo, con un preavviso di poche ore o addirittura senza un preavviso via sms”.

Disagi all’Aquila per diversi utenti in attesa di un intervento tecnico in casa.

“Per la seconda volta consecutiva, a poche ore dall’appuntamento regolarmente programmato – spiega un utente ad AbruzzoWeb – salta tutto. In questo caso me ne sono accorto per puro caso, aprendo il link all’appuntamento che era stato ripreso dopo che il primo era stato rinviato a gennaio all’ultimo momento con un sms”.

“La Tim dovrebbe capire che per permettere ai loro tecnici di effettuare certi interventi all’interno delle abitazioni c’è chi è costretto a prendere ore di permesso – conclude l’utente -. E che se ci sono delle difficoltà in questo periodo a ridosso del Natale, è bene che venga detto chiaro e tondo dagli operatori del servizio, evitando di lasciare tutto nelle ‘mani’ delle applicazioni”. (red.)