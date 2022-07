L’AQUILA, TELI NERI AI CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: “BIGLIETTI IN SOSPESO PER CHI NON PUO’ PAGARE”

L’AQUILA – Dai teli neri ai biglietti in sospeso, per consentire a chi non può permetterseli di assistere agli spettacoli nell’ambito della rassegna “I Cantieri dell’Immaginario”, in programma all’Aquila fino al 7 agosto.

A lanciare l’iniziativa è Roberta Gargano, nota operatrice culturale e animatrice di numerose iniziative, dopo le polemiche esplose in città per l’installazione dei teloni in Piazza Duomo per delimitare l’area degli eventi.

“Leggo da qualche giorno molti cittadini sensibili preoccupati del fatto che persone poco abbienti non potranno accedere agli eventi culturali programmati a L’Aquila – scrive su Facebook – È un tema importante e, come sempre, nel mio piccolo, mi sono chiesta: cosa posso fare io? Ho così deciso di acquistare dei biglietti per spettacoli e concerti e lasciarli in sospeso al botteghino del TSA. Biglietti in sospeso”.

“Una sorta di inizio di ‘adozione culturale’ che è un’idea che vorrei far passare nella Comunità, chi può si prenda cura di concittadini che non possono o che non sono abituati a fruire di eventi culturali, compriamo biglietti, proponiamoci di accompagnare a mostre, spettacoli e concerti ragazzi i cui genitori sono troppo impegnati con il lavoro o che proprio non possono pagare l’ingresso, impegniamoci in prima persona e facciamo in modo di crescere tutti insieme. Chi mi vuole aiutare mi contatti, aiutiamoci!”.