L’AQUILA: “TEMPERATURE RIGIDE E POCHI AUTOBUS”, AMA ANNUNCIA RITARDI E DISSERVIZI TRASPORTO PUBBLICO

L’AQUILA – “AMA S.p.A. comunica ai gentili utenti che, per cause imputabili alle rigide temperature registrate in questo periodo, nonché al concomitante eccezionale numero di fermi macchina verificatosi, anche nei prossimi giorni talune linee potrebbero subire ritardi o disservizi”: è quanto si legge in un comunicato a firma dell’amministratore unico dell’Azienda aquilana, Augusto Equizi.

“Al fine di minimizzare i disagi arrecati all’utenza e consentire alla stessa, per quanto possibile, di organizzarsi per tempo, l’Azienda pubblicherà sul proprio sito (www.ama.laquila.it), fino a risoluzione della contingenza, le linee interessate dai disservizi. Contestualmente all’adozione di ogni misura volta alla risoluzione delle suddette problematiche, l’Azienda sta predisponendo specifiche direttive (che verranno pubblicate a breve sul proprio sito) per consentire a tutti gli utenti colpiti dai disservizi di ottenere idoneo rimborso in ordine alla mancata fruizione del servizio di Tpl. Porgendo le dovute scuse e confidenti della più ampia comprensione, si invitano i gentili utenti a consultare il sito per ogni conseguente aggiornamento”, conclude Equizi, alle cui dichiarazioni, che hanno immediatamente fatto il giro dei social, hanno reagito con veemenza molti utenti.

“Non è possibile dare la colpa a cause che non esistono, come le temperature rigide che da tempo non interessano questa città e questo territorio – tuonano -. Ed è assurdo che ci si trovi, stando sempre alle dichiarazioni di Equizi, al ‘concomitante numero di fermi macchina verificatosi’”.

“Chi utilizza gli autobus in città sa benissimo che le situazioni di anche grave disagio, tra mezzi in ritardo o che non si presentano alla fermata, inadeguatezza di tante macchine, orari sballati, controlli inesistenti, corse che all’improvviso non ci sono più, non rappresentano le eccezioni, ma la regola. Senza dimenticare la ‘ciliegina’ sulla torta, ossia la mancata fusione con la Tua”, concludono. (red.)