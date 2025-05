L’AQUILA: TENTA DI ENTRARE NELLA CASA DOVE VIVE LA SUA EX MA FINISCE IN CARCERE

L’AQUILA – Tenta l’irruzione nella casa dove vive la ex, pur avendo a carico un divieto di avvicinamento, ma finisce in manette. L’uomo, un 44enne residente all’Aquila, aveva provato, goffamente, a introdursi tramite una finestra ma in modo rumoroso al punto che sono stati chiamati i carabinieri i quali sono subito interevenuti.

L’uomo,vistosi scoperto, è scappato, ma i militari lo hanno rintracciato il giorno dopo nella propria abitazione. A quel punto, visto il grave preecedente del divieto di avvicinamento e la grande attenzione per questo tipo di situazioni Da parte delle istituzioni, il giudice ha deciso di rinchiuderlo nel carcere del capoluogo di regione come riporta il CentRo.