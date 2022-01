L’AQUILA: TENTO’ DI DARE FUOCO AD EX FINDANZATA, 44ENNE MACEDONE CONDANNATO A 13 ANNI E 4 MESI

L’AQUILA – Condanna per tentato omicidio pluriaggravato a 13 anni e 4 mesi col rito abbreviato. Questo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale Penale di L’Aquila, Marco Billi, a carico del signor Dasmir Tairi, 44 enne di nazionalità macedone, residente a Tempera, frazione dell’Aquila, che ha ha provato ad uccidere la ex fidanzata, cospargendola di benzina, e aver tentato di darle fuoco.

Il pubblico ministero Stefano Gallo aveva chiesto 12 anni e 6 mesi. La vittima si è costituita parte civile.

Dal 22 luglio dello scorso anno, giorno successivo all’agguato, il 44enne si trova rinchiuso nel carcere di Rieti.

L’uomo, la mattina del 21 luglio scorso, ha atteso la ex fidanzata sotto casa di lei, in viale della Croce Rossa a L’Aquila, aggredendola mentre si recava al lavoro.

L’uomo era adirato a seguito della decisione della stessa di lasciarlo. In questa occasione, l’uomo ha cosparso la fidanzata con diversi litri di benzina tentando di darle fuoco.

Solo l’intervento di due vicini di casa, prontamente accorsi perché richiamati dalle urla della ragazza, ha evitato il peggio.

L’uomo è stato immediatamente arrestato da personale dell’arma dei Carabinieri e da luglio si trova presso il carcere di Rieti.

La Procura della Repubblica, in presenza di importanti prove, rintracciabili sia nelle dichiarazioni dei soggetti intervenuti che nelle riprese di video sorveglianza di una telecamera posta nelle vicinanze, ha disposto procedersi con rito immediato nei confronti dell’imputato, accusato di tentato omicidio premeditato con l’aggravante dei futili motivi.

L’imputato ha chiesto, a sua volta, il rito abbreviato con la chiara finalità di ridurre la pena.

All’esito della discussione dell’abbreviato il giudice per l’udienza preliminare ha emesso sentenza di condanna alla pena di anni 13 e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile.

L’uomo è stato difeso dall’avvocato Massimo Costantini mentre la ragazza aggredita, parte civile costituita, è stata difesa dall’avvocato Maria Teresa Di Rocco. La difesa ha preannunciato appello.