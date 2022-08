L’AQUILA, TERMINAL COLLEMAGGIO: “BAGNI ALLAGATI E SERVIZI INESISTENTI, ECCO CARTOLINA PER TURISTI”

L’AQUILA – “Mancavano i bagni allagati, ecco la cartolina dal terminal del capoluogo regionale che si prepara ad accogliere il Papa e migliaia di turisti alla vigilia della Perdonanza”.

A denunciare l’ennesimo episodio dello stato di degrado ed abbandono del terminal di Collemaggio dell’Aquila è un lettore di AbruzzoWeb che si è trovato, nei giorni scorsi, a dover fornire spiegazioni ed informazioni ad alcuni turisti che, in attesa della partenza, non sono riusciti ad usufruire dei servizi igienici a causa di un guasto che ha provocato l’allagamento nei locali al piano terra.

“In città i bagni pubblici sono praticamente inesistenti, nella porta di accesso principale alla città, il terminal per l’appunto, i servizi sono praticamente inaccessibili”.

Si tratta di guasti, secondo quanto riferito da diversi pendolari e frequentatori abituali, che si verificherebbero spesso.

“Non ci sarebbe neanche bisogno di ricordare tutte le criticità già evidenziate più volte nel corso degli anni, dalla sporcizia alla mancaza di un’illuminazione adeguata. Non ce ne sarebbe bisogno ma a pochi giorni da un evento che segnerà la storia della città è francamente inaccettabile. E poi, tra le altre cose, non si capisce bene per quale ragione abbiamo rimesso in funzione l’ascensore in Piazza Duomo per agevolare un ipotetico collegamento se poi la scala mobile che conduce al terminal non funziona”.

“È veramente sconfortante per un aquilano, come me, trovarsi impotenti davanti a scenari del genere e dover essere costretti a farfugliare una qualche giustificazione ai turisti che scelgono di visitare la nostra città”.