L’AQUILA: TERMINATI LAVORI BRETELLA DI COLLEGAMENTO VIA CARDUCCI-STATALE 80

L’AQUILA – Riconsegnati questa mattina i lavori di realizzazione e completamento della bretella di collegamento tra via Carducci, nel quartiere di Pettino, e la Strada Statale 80.

Gli interventi, del costo di 380mila euro, si sono svolti in due fasi.

La prima ha comportato l’installazione di due collettori per lo smaltimento di acque bianche e reflue, di cui l’area era sprovvista. Successivamente si è proceduto a opere per la conformazione del tracciato stradale e posa della nuova rete idrica, nuovi asfalto e segnaletica e installazione di punti luce energeticamente efficienti e fibra ottica.

“Gli interventi –spiegano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle alle Opere pubbliche, Vito Colonna – sono stati possibili grazie all’accordo raggiunto dal Comune con alcuni proprietari dei terreni che insistono in quella zona, ai quali vanno i nostri ringraziamenti, che estendiamo anche alla società Gran Sasso Acqua che ha fornito materiali e supporto tecnico per la realizzazione del collettore fognario destinato a risolvere, dopo anni di segnalazioni degli utenti, il problema degli allagamenti in via Carducci”.

“Un’operazione che, oltre a dotare l’area di moderne infrastrutture, migliorerà i collegamenti esistenti nell’intera area, come quello con il quartiere denominato ‘Alba Fucens'”.