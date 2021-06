L’AQUILA – Completati i lavori della rotatoria tra via Guglielmo Marconi e via Carlo Confalonieri, in zona San Sisto, all’Aquila.

La rotatoria sostituisce uno dei pochi impianti semaforici che erano rimasti in città a partire dal post sisma.

L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale, nella zona a ridosso della nuova area commerciale che sorgerà a breve nell’area di fronte al complesso sportivo Verdeaqua.