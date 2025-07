L’AQUILA: TERMINATI LAVORI RIQUALIFICAZIONE IN PIAZZA PALAZZO, VERSO INAUGURAZIONE

L’AQUILA – Terminati i lavori in Piazza Palazzo, si va verso l’inaugurazione dell’opera di riqualificazione dell’area di Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila.

Secondo quanto appreso, infatti, entro l’inizio della prossima settimana, probabilmente già lunedì 21 luglio, la piazza dovrebbe essere riconsegnata ai cittadini. Prevista anche una cerimonia anche se, al momento, non c’è ancora l’ufficialità.

I lavori, partiti a marzo 2024, sono stati eseguiti dalla ditta Circi Costruzioni, per un appalto di 1,3 milioni di euro, fondi ottenuti dall’amministrazione comunale nell’ambito delle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016/17. In un primo momento la riconsegna era stata fissata per maggio di quest’anno.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione, aveva già spiegato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di FdI, “interventi che comporteranno una nuova pavimentazione, coerente con quella che dopo l’estate interesserà Corso Vittorio Emanuele II, la riorganizzazione degli spazi verdi e dell’arredo urbano nonché la rifunzionalizzazione dei servizi igienici presenti sulla piazza, che verranno ammodernati e resi accessibili”. (a.c.)

Foto Gianfranco Cocciolone