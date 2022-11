L’AQUILA: “TERMOSIFONI ANCORA SPENTI IN CALL CENTER COMDATA”, SEGNALAZIONE AD ASL SINDACATI

L’AQUILA – “Avendo riscontrato numerose segnalazioni da parte dei lavoratori di Comdata già dalla scorsa settimana impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a causa del freddo riscontrato nello stabile del Tecnopolo”, i sindacati Ugl Telecomunicazioni, Uil Com e Cgil, hanno inviato una richiesta di intervento all’ Ufficio prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Asl, e al direttore U.O.C. Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Lo comunica in una Francesca Fantasia, della segreteria provinciale Telecomunicazioni dell’Ugl dell’Aquila.

LA LETTERA

Spett.le ASL Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro sede dell’Aquila,

Spett.le Direttore U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Dr. Domenico Pompei,

la presente per richiedere Vostro cortese intervento presso Comdata Group Spa, sita in Località

Boschetto di Pile a L’Aquila al fine di poter valutare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento che ad oggi 04 novembre 2022 risultano ancora spenti.

Vi informiamo inoltre di aver già effettuato più tentativi di verifica e risoluzione del problema

contattando i RSPP e loro delegati tramite posta elettronica chiedendo specificatamente di comunicare alle scriventi il dato relativo alla rilevazione della temperatura interna dello stabile sotto sollecitazione dei lavoratori presenti in sede impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a causa dell’estremo disagio riscontrato.

La presente al fine di assicurare quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) in relazione alla temperatura dei locali e dallo stesso DL all’art 65

e allegato 4 che riporta che : “ (…) il datore di lavoro deve garantire una temperatura adeguata dei locali di lavoro connessa con la tipologia di attività ed il consumo energetico (sforzo) del lavoratore.”

Al fine di una maggiore chiarezza, evidenziamo quanto riportato nel DM 383 del 06 ottobre 2022

emesso dal MITE all’art.1 comma 2 “La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

6) Zona F: nessuna limitazione.”

Per Vostra comodità di lettura e per estrema chiarezza si indica inoltre che ai sensi del D.P.R.

412/1993 Tabella A, la zona climatica di riferimento per la città dell’Aquila risulta essere la E.

Richiediamo da parte Vostra un cortese celere riscontro al fine di tutelare le condizioni fisiche e

lavorative dei dipendenti ad oggi presenti in sede per i quali l’azienda, ancora oggi, ritiene di dover effettuare i dovuti controlli con i responsabili della sicurezza del Tecnopolo.

Restando a completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni, ringraziando

anticipatamente per la disponibilità ed in attesa di Vs. gradite comunicazioni, si porgono