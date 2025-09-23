L’AQUILA: TERRAZZO TRASFORMATO IN SERRA ADIBITA A COLTIVAZIONE DI MARIJUANA, ARRESTATO SPACCIARORE

L’AQUILA – La Polizia di Stato di L’Aquila ha arrestato in flagranza di reato un ventiseienne italiano.
Nello specifico, lo scorso 19 settembre, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione, lo ha trovato in possesso di cinque piante di marijuana, con annesse inflorescenze, ciascuna dell’altezza di circa 1,70 metri, coltivate sul terrazzo della sua abitazione in L’Aquila.
Oltre alle piante esposte al sole per favorirne la maturazione, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente tra cui due “grinder”.
Nella camera da letto gli investigatori hanno, altresì, rinvenuto, all’interno di un grande armadio adibito ad essiccatoio, ulteriori due piante di marijuana già pronte per la lavorazione mentre, ulteriori 57 grammi della stessa sostanza stupefacente, sono stati trovati all’interno di barattoli in vetro presenti sempre nell’abitazione.
