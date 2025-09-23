L’AQUILA: TERRAZZO TRASFORMATO IN SERRA PER COLTIVARE MARIJUANA, ARRESTATO 26ENNE

L’AQUILA – Nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di cinque piante di marijuana, con annesse inflorescenze, ciascuna dell’altezza di circa 1,70 metri, coltivate sul terrazzo della sua abitazione.
Per quest, lo scorso 19 settembre, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dell’Aquila ha arrestato in flagranza di reato un 26enne italiano.
Oltre alle piante esposte al sole per favorirne la maturazione – viene spiegato in una nota -, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente tra cui due “grinder”.
Nella camera da letto gli investigatori hanno inoltre rinvenuto, all’interno di un grande armadio adibito ad essiccatoio, ulteriori due piante di marijuana già pronte per la lavorazione mentre, ulteriori 57 grammi della stessa sostanza stupefacente, sono stati trovati all’interno di barattoli in vetro presenti sempre nell’abitazione.
