L’AQUILA, TERRENI EDIFICABILI RETROCESSI A VERDE: DE SANTIS, “PASSO IMPORTANTE PER PIANO REGOLATORE”

L’AQUILA – “Oltre 200 particelle catastali relative a terreni, edificabili o con vincolo decaduto, saranno retrocesse a non edificabili (verde o rispetto dell’abitato) per effetto del provvedimento che ha avuto l’ok dell’Aula in serata”.

Presentando la deliberazione, si legge in una nota, l’assessore all’Urbanistica al Comune dell’Aquila, Francesco De Santis, ha specificato che “si tratta di un’operazione che non solo consente a tanti cittadini di non essere più soggetti all’imposta comunale dell’Imu, che erano comunque tenuti a pagare nonostante, in buona parte dei casi, l’edificabilità dei terreni non era materialmente esprimibile, ma permette anche un significativo recupero del suolo. Utile per recuperare indici in vista del Piano Urbanistico Comunale”.