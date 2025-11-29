L’AQUILA – Dodici anni di reclusione per Anan Yaeesh, nove per Alì Irar e sette per Mansour Dogmosh.
Sono le richieste formulate ieri dal pubblico ministero Roberta D’Avolio davanti alla corte d’assise d’appello dell’Aquila, dove i tre giovani sono imputati per attività di terrorismo internazionale.
L’udienza è stata aperta dalla deposizione del professor Francesco Chiodelli, urbanista dell’Università di Torino, chiamato a illustrare il contesto dell’insediamento di Avnei Hefetz, colonia israeliana nell’area C della Cisgiordania, nei pressi di Tulkarem, indicata in alcune intercettazioni come possibile obiettivo di un attentato. Lo riporta l’Ansa.
Il docente ha descritto la presenza di checkpoint, di una base militare e di milizie territoriali composte dagli stessi residenti, parlando di una struttura “fortemente presidiata” che renderebbe “estremamente difficile” organizzare un’azione armata contro l’insediamento.
Nella requisitoria, la pm ha richiamato una memoria di oltre cento pagine che, a suo avviso, contiene elementi di colpevolezza a carico dei tre imputati, sostenendo che tali elementi avrebbero trovato riscontro anche nel dibattimento.
Di segno opposto la valutazione dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di riferimento del collegio, secondo il quale la requisitoria è rimasta ancorata agli atti delle indagini preliminari, senza considerare in modo adeguato le risultanze processuali e le indicazioni della corte di Cassazione, che su elementi analoghi non aveva riconosciuto neppure la gravità indiziaria iniziale per Alì e Mansour.
Il legale ha inoltre ricordato che un tribunale militare israeliano aveva condannato Anan a tre anni di reclusione e cinque di libertà vigilata per fatti legati alla seconda intifada, definendo “sproporzionata” la richiesta di dodici anni formulata ieri dalla procura dell’Aquila.
La prossima udienza, con le arringhe difensive, è fissata per il 19 dicembre.
- L’AQUILA: TERRORISMO INTERNAZIONALE,
CHIESTE PENE TRA I 12 E I 7 ANNI PER I 3 PALESTINESIL'AQUILA - Dodici anni di reclusione per Anan Yaeesh, nove per Alì Irar e sette per Mansour Dogmosh.
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- VINTI 66MILA EURO TRA CARSOLI E LUCOLI NELL’AQUILANO GRAZIE AL 10ELOTTO 29 Novembre 2025 ROMA - Abruzzo in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 27 novembre 2025,…
- L’AQUILA: AL MERCATO CONTADINO LE AZIENDE SPIEGANO ALLA GENTE LA GENUNITA’ DEI LORO PRODOTTI 29 Novembre 2025 L'AQUILA - Al Mercato Contadino d’Abruzzo le storie della terra diventano incontro e comunità Eventi…
- ARCA: “VIZI E VIRTÙ DI ARLECCHINO”, STANDING OVATION PER SPETTACOLO CON UTENTI COMUNITA’ 24 LUGLIO 29 Novembre 2025 SAN PANFILO D'OCRE - "Questa esperienza è stata entusiasmante perché ha permesso ai frequentatori del…
- L’AQUILA: LA GIORNALISTA PELLICCIONE NEL COMITATO DEL CAMMINO EUROPEO DI MARGHERITA D’AUSTRIA 29 Novembre 2025 L'AQUILA -La giornalista e scrittrice abruzzese, Monica Pelliccione, e' stata nominata consigliere del Comitato tecnico-…
- A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD-CITTA’ SANT’ANGELO 29 Novembre 2025 ROMA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie "Colle Pino",…
- L’AQUILA: AUTO IN CORSA SFIORA BAMBINI E GENITORI DAVANTI ALLA SCUOLA PATINI, LETTERA AL COMUNE 29 Novembre 2025 L'AQUILA - Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri davanti alla scuola media Teofilo Patini …
- L’AQUILA: COMUNE INVIA BOLLETTA TARI DI 300 EURO ALLA PERSONA SBAGLIATA . “FORSE E’ PRESCRITTA” 29 Novembre 2025 L'AQUILA - Il comune dell'Aquila invia una cartella della Tari, ovvero una tassa sui rifiuti…
- TRUFFE ANZIANI ANCHE NEL TERAMANO: SMANTELLATA BANDA, A CAPO UN CAMORRISTA, RECUPERATI 400MILA EURO 29 Novembre 2025 TERAMO - Una operazione della Polizia di Stato di Padova ha smantellamento di una associazione…
- L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: CORSI DI FORMAZIONE PER GLI AMBASCIATORI DELLA CITTA’ ACCOGLIENTE 29 Novembre 2025 L'AQUILA - Via libera della Giunta comunale al progetto "L'Aquila città accogliente: gli ambasciatori della…
- FAMIGLIA NEL BOSCO: OK A NUOVA CASA OFFERTA GRATIS, RISTORATORE, “PRIORITÀ E’ RITORNO DEI FIGLI” 29 Novembre 2025 PALMOLI - Possibile svolta nel caso oramai nazionale della 'famiglia nel bosco', a cui il…