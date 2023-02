L’AQUILA: TERZA CHEMIOTERAPIA PER MATTEO MESSINA DENARO

L’AQUILA – È durata circa quattro ore la terza somministrazione di chemioterapia nei confronti del boss mafioso Matteo Messina Denaro, rinchiuso dal 18 gennaio scorso, in regime di 41bis, nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila.

Nell’ambulatorio realizzato ad hoc di fronte alla sua cella, l’ex superlatitante arrestato a Palermo il 16 gennaio nella clinica privata dove era in cura per il tumore al colon, ha ricevuto la terza dose assistito da un oncologo, un anestesista e una infermiera, tutti e tre dell’ospedale San Salvatore del’Aquila.

Secondo quanto si è appreso, il 60enne, che è seguito dal reparto di oncologia diretto dal professore Luciano Mutti, è in buone condizioni e per ora non ha avuto problemi legati agli effetti collaterali: viene definito tranquillo e in buono stato, inoltre non sono emersi segnali negativi e le cure proseguono come da programma e nel pieno rispetto dei protocolli.