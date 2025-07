L’AQUILA: TERZO ROGO AL PROGETTO CASE DI BAZZANO, IPOTESI PIROMANE IN AZIONE

L’AQUILA – Per la seconda notte consecutiva, un incendio è divampato nel Progetto Case di Bazzano, all’Aquila, uno degli insediamenti abitativi realizzati nell’immediato post-sisma del 2009. Le fiamme hanno interessato nuovamente la piastra numero 9 in via Fabrizio De André, la stessa già andata a fuoco la notte precedente.

Anche questa volta l’edificio, disabitato da tempo, non ha registrato né feriti né intossicati.

Tuttavia, l’odore acre del fumo, spinto dal vento, ha raggiunto anche il centro cittadino. Si tratta del terzo rogo in pochi giorni nella stessa zona, già colpita di recente da incendi di sterpaglie.

Le palazzine interessate sono le ultime in alto del complesso, visibili anche dalla superstrada. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco con diversi mezzi, insieme alla Polizia, che ha interdetto l’accesso all’area.

L’incendio ha interessato due o tre appartamenti, rendendo più complesse le operazioni di spegnimento.

Alcuni residenti, secondo quanto riporta il Centro, parlano della possibile presenza, nei giorni scorsi, di occupanti abusivi. Le prime ispezioni hanno dato esito negativo, ma l’ipotesi dolosa resta al vaglio degli inquirenti.

La zona, secondo le testimonianze raccolte, era già stata oggetto di episodi di vandalismo e teppismo.