L’AQUILA: TINARI, “OLTRE 227 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA, 167 MILIONI PER LE FRAZIONI”

L’AQUILA – Oltre 227 milioni di euro la cifra assegnata per la Ricostruzione Privata dell’Aquila post sisma 2009 nell’anno in corso.

Lo fa sapere in una nota l’assessore comunale alla Ricostruzione Privata, Roberto Tinari, che parla di “un impiego di risorse significativo – l’importo esatto è, al momento, quindi con il 2024 prossimo al termine ma ancora non concluso, è di 227 milioni e 200 mila euro – per riedificare il capoluogo d’Abruzzo, il suo secolare centro storico, la periferia e le frazioni”.

“Già, le frazioni – sottolinea – Di quella cifra, infatti, 60 milioni di euro sono stati i contributi a vantaggio della ricostruzione privata del capoluogo e oltre 167 milioni sono stati assegnati ai proprietari di abitazioni di 39 frazioni. Credo che anche questo sia un aspetto significativo dell’interesse posto dall’amministrazione Biondi per un recupero complessivo del territorio comunale”.

“È ben evidente che L’Aquila si stia riprendendo il suo spazio. Non sarà del tutto uguale alla città ‘de na ote’, ma sarà bellissima ed una città da amare. Degna di nota è la tenacia, l’impegno e l’impagabile e sapiente capacità di tutti i dipendenti comunali del settore preposto, che hanno permesso di conseguire risultati eccellenti, riempiendomi d’orgoglio e facendo ben sperare tutti noi per il futuro di questa città”, conclude Tinari.