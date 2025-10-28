L’AQUILA: TITO CERCA CASA, APPELLO PER STALLO O ADOZIONE

L’AQUILA – Tito cerca casa.
Si trova all’Aquila, ha circa 6 mesi ed è stato abbandonato in montagna. Va d’accordo con i maschi ed è dolcissimo.
Quindi l’appello delle volontarie: “Aiutateci a trovare uno stallo o adozione”. Per info 3470810209 3933567046
