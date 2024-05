L’AQUILA: TITOLARE GRUPPO ALBERGHIERO, “NESSUN LICENZIAMENTO MA VOLONTA’ DI ESTERNALIZZARE SERVIZIO”

L’AQUILA – Nessuna “riorganizzazione aziendale che preveda il licenziamento delle lavoratrici addette al riassetto delle camere”.

È quanto si legge in un passaggio della nota inviata dall’avvocato Ubaldo Lopardi per conto di Roberto Tomei, My Suite srl e Ro & Ro srl – società gestite dall’imprenditore proprietario dell’Hotel My Suite, Hotel La Compagnia del Viaggiatore, oltre che del ristorante Spapizar – in risposta al comunicato inviato da Andrea Frasca, segretario generale della Filcams Cgil dell’Aquila, sul paventato rischio licenziamento di tutte le lavoratrici addette al riassetto delle camere (Qui il link).

Di seguito pubblichiamo la nota completa inviata dall’avvocato Lopardi per conto di Tomei.

All’interno degli articoli venivano riportate delle notizie non veritiere in merito a presunte procedure di licenziamento poste in essere dal Sig. Tomei in relazione al personale assunto presso le attività ricettive al medesimo riconducibili.

Con la presente, dunque, si procede all’invio del comunicato stampa che segue e se ne chiede la massima diffusione:

“In merito alla nota della FILCAMS/CGIL a firma del Sig. Andrea Frasca, il Sig. Roberto Tomei, My Suite srl e Ro & Ro srl precisano quanto segue.

In primo luogo, le attività ricettive gestite dagli Esponenti costituiscono una delle poche solide realtà imprenditoriali della città; gli Stessi non hanno e non hanno avuto negli ultimi anni contenziosi con sindacati e/o dipendenti.

E’ sotto gli occhi di tutti che Hotel My Suite, Hotel La Compagnia del Viaggiatore e Spapizar hanno, nel corso degli anni, contrariamente a quanto sostenuto nell’articolo pubblicato, sempre incrementato la propria attività dando lavoro a numerosi dipendenti.

Ciò premesso, i suddetti non hanno avviato alcuna riorganizzazione aziendale che preveda il licenziamento delle lavoratrici addette al riassetto delle camere.

Per trasparenza e correttezza nei confronti delle proprie dipendenti, è stato comunicato alle addette al riassetto delle camere che vi era la volontà di valutare la possibilità di esternalizzare il servizio di pulizia delle camere. In quella sede veniva comunicato che le aziende avrebbero proceduto alla esternalizzazione solo ove i diritti dei dipendenti fossero rimasti immutati.

Né il Sig. Roberto Tomei né le citate società hanno mai comunicato ai propri dipendenti la volontà di procedere alla cessazione dei rapporti di lavoro. Tanto è vero che l’esternalizzazione non è stata attuata.

Si precisa, inoltre, che mai sono stati fatti firmare ai dipendenti dei documenti di rinuncia a pretese economiche e/o diritti.

Ad alcuni dipendenti della Ro & Ro srl sono state sottoposte delle scritture private che prevedevano il passaggio da tale ultima società alla ditta individuale Hotel La Compagnia del Viaggiatore di Tomei Roberto.

In ragione di tali scritture private, i dipendenti firmatari non hanno rinunciato ad alcun diritto né ad alcuna spettanza economica ma hanno solo accettato, liberamente, di prestare la propria attività lavorativa, mantenendo lo stesso tipo di contratto, la stessa retribuzione, lo stesso inquadramento contrattuale, la stessa anzianità, in favore della Hotel La Compagnia del Viaggiatore di Tomei Roberto; ciò in ragione di un trasferimento di ramo d’azienda.

Si tenga conto che in dette scritture le dipendenti hanno riconosciuto di essere state sempre pagate correttamente e puntualmente dalla Ro & Ro srl; nessuna di dette scritture private è stata impugnata e/o contestata.

Ma, soprattutto, non risponde al vero che le dipendenti che “si sono avvicinate al sindacato in ansia per il loro futuro” verranno licenziate poiché alcuna procedura di licenziamento è stata intrapresa, ad oggi, dal Sig. Roberto Tomei personalmente e da alcuna delle citate società.

Stando così le cose, l’articolo di giornale pubblicato in data 14.05.2024 sulle testate Web risulta particolarmente lesivo dell’immagine del Sig. Roberto Tomei e delle società e realtà imprenditoriali sopra citate.

Si resta perplessi, inoltre, dinanzi al seguente dato di fatto: il segretario provinciale FILCAMS, Sig. Andrea Frasca, senza procedere a verificare la veridicità delle informazioni ricevute da alcune dipendenti, ha rilasciato dichiarazioni altamente lesive dell’immagine del Sig. Tomei e dell’intera citata compagine societaria. Ciò determina, evidentemente, dei seri danni per il risarcimento dei quali ci si riserva di agire nelle sedi ritenute più opportune.

In ultimo, si ha la consapevolezza che il Tribunale del Lavoro prenderà atto della circostanza che non vi sia alcuna operazione illegittima posta in essere dalle citate aziende”.