L’AQUILA: TOLKIEN E TCHAIKOVSKY, SERATE DA SOGNO PER IL CENTRO DANZA ART NOUVEAU DI ORNELLA CERRONI

L’AQUILA – Tre serate da sogno all’insegna della danza e dell’arte performativa hanno animato la città dell’Aquila, registrando il tutto esaurito.

Domenica 15 giugno, l’area esterna dell’Auditorium del Parco – per tutti, l’Auditorium di Renzo Piano – si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per Il Potere degli Anelli, spettacolo liberamente tratto dalla trilogia di Tolkien.

Diretto da Ornella Cerroni e Alessio Colella, il progetto ha coinvolto l’Hanami Project e i Sakura Dance Company, con coreografie firmate da Alessio Colella insieme a Orlando Moltoni, Francesco Totaro e Arianna Conti.

Ispirato alle atmosfere epiche e misteriose del celebre universo fantasy, lo spettacolo ha saputo coniugare potenza espressiva e raffinatezza tecnica, regalando al pubblico un viaggio immersivo nelle Terre di Mezzo, attraverso la forza evocativa del linguaggio corporeo.

Lunedì 16 è stata invece la volta della Serata Tchaikovsky, omaggio alla grande tradizione del balletto classico.

Sotto la direzione e coreografia del Maestro Simone Pergola, si sono esibite le allieve dei corsi accademici di classico, dalla propedeutica all’ottavo corso.

Le musiche immortali de Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e La Bella Addormentata hanno accompagnato un’esibizione che ha messo in luce il talento emergente e la formazione rigorosa delle giovanissime danzatrici, in una cornice incantata e carica di emozione.

Le emozioni erano però già cominciate sabato 14, all’interno dell’Auditorium del Parco, con il saggio Tarzan che ha visto protagonisti i bambini dai 4 ai 12 anni dei corsi di classico, modern e hip hop.

Una serata commovente e coinvolgente, con i più piccoli interpreti di una storia di avventura e scoperta, tra energia, spontaneità e poesia.

Oltre 2mila gli spettatori che hanno preso parte alle tre serate di danza, contribuendo al successo dell’iniziativa.

Di altissimo livello anche l’allestimento tecnico, a cominciare dal palco, perfettamente all’altezza della qualità artistica del Centro Danza Art Nouveau.

L’intera manifestazione è stata patrocinata dal Comune dell’Aquila, “che sostiene oramai la danza con convinzione ed ha ancora una volta dato un supporto fondamentale per questo ennesimo successo – come spiegato dalla direttrice di ‘Art Nouveau, Ornella Cerroni –. Il nostro Centro Danza si dimostra ancora una volta non solo fucina di talenti, ma anche motore culturale cittadino. Tre serate indimenticabili, tre platee piene, e una città che continua a rispondere con entusiasmo alla qualità dell’offerta artistica locale”.