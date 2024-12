L’AQUILA: TOMBOLATA DEL PANATHLON DEDICATA ALL’AQUILA PER LA VITA

L’AQUILA – Serata prenatalizia di solidarietà per il Panathlon club L’Aquila ieri sera alla Magione Papale. Il club cittadino, guidato da un impeccabile Tonino D’Ercole, ha infatti organizzato una conviviale con tombolata finale a cui hanno preso parte oltre 50 tra soci e ospiti, dedicata all’Aquila per la vita.

Il severo e rigoroso gestore del tabellone, l’architetto Vincenzo De Masi ha sciorinato, assistito dall’inossidabile Francesco Aloisio (meglio conosciuto come Cecco Peppe)i numeri commentandoli all’aquilana maniera. I premi riservati ai fortunati possessori delle cartelle vincenti erano doppi. Infatti un premio è stato proposto dal club, l’altro dall’Aquila per la vita. La “battaglia” per arrivare alla tombola è stata serrata e alla fine l’ha spuntata l’avvocato Francesco Camerini che si è aggiudicato un ricco cesto natalizio pieno di ogni prelibatezza, la felpa ufficiale e il calendario dell’Aquila per la vita.

Nel momento centrale della serata è stato presentato, accettato e “spillettato” dal presidente un nuovo socio, Armando Rossini presentato dal past president Natalino Benedetti. Al termine della più che riuscita serata al presidente dell’Aquila per la vita è stata consegnata una ricca busta contenente la somma raccolta con la vendita delle cartelle della tombola. Insomma una serata in allegria all’insegna di un gesto concreto di solidarietà. Un bel modo di farsi gli auguri. In foto il presidente dell’Aquila per la vita, Giorgio Paravano e il presidente del Panathlon club L’Aquila, Antonio D’Ercole. A seguire il vincitore della tombola, Francesco Camerini.