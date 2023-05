L’AQUILA: “TOMMASO, CI MANCHI!”, LA PISTACCHIERIA IN PIAZZA APRE NEL RICORDO DI TOMMY D’AGOSTINO

L’AQUILA – I palloncini bianchi verso il cielo, accompagnati da un dolcissimo “Tommaso, ci manchi!”, gli occhi umidi di chi non può dimenticare, i bambini che giocano tutti insieme e tutti insieme aspettano il gelato e alla fine guardano quei palloncini bianchi perdersi nel cielo grigio e carico di pioggia nonostante sia metà maggio.

È stata una inaugurazione molto sentita quella di “La Pistacchieria – Gelato e Cannoli Espressi Siciliani”, nuovo punto vendita aquilano in Piazza Duomo, che va ad aggiungersi a quelli di Piazza Duomo n.28 e del Chiosco della Villa Comunale, del brand “Carolina & Gina”, Latteria e Gelateria Artigianale a chilometro zero degli imprenditori Michele Morelli e Gianmarco Bottino.

Giovedì 18 maggio scorso, infatti, l’inaugurazione è stata dedicata a Tommaso “Tommy” D’Agostino, il bimbo di quattro anni volato in cielo il 18 maggio del 2022 nell’incidente avvenuto nella scuola dell’infanzia Pile “Primo Maggio”.

Nell’incidente – causato da una Passat che si è sfrenata nel parcheggio – in cui ha perso la vita Tommaso, sono rimasti feriti quattro bambini.

Per l’inaugurazione de “La Pistacchieria” è stata organizzata anche una raccolta fondi per l’associazione onlus “L’Aquila per la vita” di Giorgio Paravano. Tanta gente ha quindi applaudito a dei gesti semplici con cui alcuni genitori dei bimbi della scuola frequentata anche da Tommy hanno voluto rendere omaggio a quest’ultimo. I genitori del piccolo Tommaso hanno dato l’ok all’iniziativa, ma hanno scelto di non prendervi parte. (r.s.)