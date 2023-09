L’AQUILA: TORNA ABRUZZOFEST, RASSEGNA ENOGASTRONOMICA NEL CENTRO IPPICO DI PAGANICA

L’AQUILA – Il countdown è iniziato. Mancano pochi giorni all’evento “Abruzzofest” di La Casa de Rustell APS. Nei verdi prati del centro ippico St. Just di Paganica (Aq) tornano ad aprirsi le porte dell’associazione di promozione sociale che da sempre si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio abruzzese e dei suoi prodotti tipici. L’appuntamento è fissato per sabato 16 settembre, dalle ore 12:00.

L’evento enogastronomico, riservato ai soci previa prenotazione, proseguirà fino alle 20:00. Ad allietare i partecipanti saranno le note di “Itaglia 90”, la musica popolare con la Du’ Botte e il dj set di Valeesse. Musica, giochi e visita dedicata alla fattoria. Il tutto accompagnato per l’intera giornata da arrosticini fatti a mano, pizz’ onte della tradizione, panini con salame aquilano, panini con salsiccia e birra baravere “No limits”. “Abruzzofest”, infatti” è il primo evento firmato La Casa de Rustell APS che richiama il popolare “Oktoberfest” tedesco. La data scelta, infatti, non è casuale, poiché sempre sabato 16 settembre inizieranno i festeggiamenti anche in Germania. Per i tesserati (oltre 400 al momento) è disponibile anche un autobus con partenza da Pescara e fermate a Chieti Scalo e Bussi sul Tirino.

Su richiesta, inoltre, ci sarà la possibilità di penottare in tenda sul posto (gratuitamente) o nelle strutture convenzionate La Casa de Rustell APS concilia così i prodotti della cucina abruzzese con la tradizione tedesca per un evento unico nel suo genere. Un modo per dare continuità agli obiettivi che l’associazione si pone fin dalla sua nascita: la valorizzazione dell’Abruzzo e dei suoi prodotti attraverso attività ed eventi itineranti in tutto il territorio regionale. Una mission che La Casa de Rustell APS porta avanti anche con la sua guida “Borghi e Sagre d’Abruzzo”, primo raccoglitore di tutti gli eventi dell’estate abruzzese che contiene al proprio interno oltre 450 eventi.

Una guida rivolta ai turisti che possono avere sotto mano, a portata di click, sul proprio smartphone eventi, luoghi e date per gustare il meglio che l’Abruzzo ha da offrire. Per tesserarsi e prenotare basta andare sul sito www.lacasaderustell.it. Maggiori informazioni si potranno avere contattando tramite Whatsapp il numero 3891580408.