L’AQUILA: TORNA DAL 4 AL 7 SETTEMBRE IL FESTIVAL “TRACCE DEL DRAGO”

L’AQUILA . Questa mattina si è tenuta nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni (a L’Aquila) la conferenza stampa per la presentazione del programma della manifestazione “Sulle Tracce del Drago 2025”. Alla conferenza erano presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, la presidente di L’Aquila Che Rinasce ETS, Virginia Como, il segretario Lorenzo Maria Isidori, il presidente di Start Up L’Aquila, Riccardo Cicerone, e la direttrice del Centro Danza Art Nouveau, Ornella Cerroni.

L’Aquila Che Rinasce ETS, l’associazione promotrice dell’evento, è attiva sul territorio dal 2012, realizzando numerosi progetti incentrati sulla cultura della legalità e sull’attenzione verso le esigenze dei giovani e delle fasce più deboli. Ha creato una solida rete di collaborazioni con importanti realtà locali e nazionali, istituzioni e scuole di vario ordine e grado. Tra le collaborazioni più significative si segnalano quelle con la Corte d’Appello, la Roma Film Academy e l’Istituto Cinematografico La Lanterna Magica.

Riccardo Cicerone, Presidente di Light’s On e Start Up L’Aquila, ha evidenziato l’importanza di un rapporto di collaborazione sinergica per portare avanti progetti ambiziosi mantenendo una crescita sostenibile. “Fare rete significa creare un vero e proprio organismo vivente, la cui forza è molto maggiore della somma delle forze delle singole parti, e il successo di uno equivale al successo di tutti”, ha aggiunto Virginia Como.

Il Sindaco Biondi ha dichiarato: “È lodevole l’impegno dell’associazione nello sviluppo dei suoi progetti e nella crescita della manifestazione ‘Sulle Tracce del Drago’, un appuntamento annuale sempre più consolidato e apprezzato, che colora la città integrandosi con il cartellone della Perdonanza Celestiniana e il programma del Jazz Italiano per le Terre del Sisma”.

Lorenzo Isidori, Segretario di L’Aquila Che Rinasce ETS, ha sottolineato come la dimensione ludica della vita possa offrire una spinta propulsiva allo sviluppo culturale.

La XVI edizione di “Sulle Tracce del Drago” si svolgerà nel Capoluogo Abruzzese dal giovedì 4 settembre a domenica 7 settembre (presso l’Emiciclo-Villa Comunale), offrendo quattro giorni di full immersion nella cultura pop.

Il programma di quest’anno prevede ospiti di rilievo, tra cui il rapper italiano Shade, attivo anche come doppiatore, e Giorgio Vanni, iconico interprete delle sigle dei cartoni animati. I dj set serali saranno animati da nomi di spicco come Dj Osso, Poison Garden e Paoletta, storica dj di Radio Italia.

La serata di sabato 6 settembre presenterà l’innovativo spettacolo di danza “Il Potere degli Anelli”, ispirato alla trilogia di Tolkien e portato in scena dal Centro Danza Art Nouveau. Ornella Cerroni ha presentato lo spettacolo con entusiasmo nel corso della conferenza stampa.

Gli eventi culturali includeranno presentazioni di libri (come “FIV – Filosofia in Versi” di Francesco Bignotti, “Yog-Sothotery”, una raccolta di saggi su Lovecraft curata da Salvatore Santangelo e “Araldi del Caos” di Christian del Pinto) e conferenze a tema, che tratteranno argomenti come “Il Potere degli Anelli”, la filosofia di “Evangelion”, “Warhammer”, la saga di “Earthsea” di Ursula LeGuin, il doppiaggio nei videogiochi e molto altro.

Nel padiglione conferenze, l’artista Giorgiana Taurino eseguirà dal vivo un lavoro di bodypainting.

Come ogni anno, non mancheranno stand e spettacoli d’animazione, grazie a Magobolla, che presenterà in anteprima nazionale il suo Drago, insieme a trampolieri e giocolieri. Per i più piccoli, ci saranno anche gonfiabili.

Numerose associazioni partner arricchiranno la manifestazione: Rosso d’Aquila coordinerà il Polo Scherma con la partecipazione del Club Scherma L’Aquila 99, dell’Accademia Duellanti del Gran Sasso e di Ludosport; Gente e Territorio allestirà una mostra di miniature storiche a cura di Domenico Impelluso; Giappone in Abruzzo proporrà workshop di Shodō e Chigiri-e; e L’Aquila Young offrirà eventi a tema “Mercoledì Addams”.

La domenica sarà dedicata interamente al cosplay, con un contest presentato da Emiliano Gessa e Sara Vespasiani, e una giuria di esperti tra cui Carystal, Cinzia Moroni, Paolo Nurcis e il presidente Giovanni Martino. La gara sarà accompagnata da una sfilata di cosplayers, con trampolieri e il drago di Magobolla, e chiusa dal cantautore Claudio Bastoni.

“Ringraziamo di cuore tutti i membri dello staff, gli ospiti, gli sponsor, le associazioni partner, il Sindaco Pierluigi Biondi e le istituzioni che ci hanno sostenuto anche quest’anno”, ha concluso Virginia Como.

Oltre ai patrocini istituzionali di Comune e Regione, quest’anno l’evento ha anche quello dell’Accademia di Belle Arti.

IL PROGRAMMA

Giovedì 4 Settembre

15:30: Apertura Stand

16:30: inaugurazione

17:00: Apertura area ludica

17:00: Apertura polo scherma

17:30: Presentazione FIV- Filosofia in Versi, di Francesco Bignotti

22:00: Giorgio Vanni minilive

23:00: dl set Dj Osso

Venerdì 5 settembre

10:00: apertura stand

11:00: Apertura area ludica

11:00: Apertura polo scherma

Workshop Giappone In Abruzzo: orari da definire

15:30: Mago Bolla spettacolo con drago e giocolieri

16:30: conferenza Il Potere degli Anelli

17:30: Body painting a cura di Giorgiana Taurino

18:30: conferenza La Filosofia Di Evangelion, con F. Lammoglia e G. Cannarsi

19:30: spettacolo di Mago Bolla con Drago e giocolieri

22:00: Shade

23:00: dj set Paoletta

Sabato 6 settembre

10:00: apertura stand

11:00: Apertura area ludica

11:00: Apertura polo scherma

Workshop Giappone In Abruzzo: orari da definire

11:30: spettacolo di Mago Bolla con drago e giocolieri

16:00: presentazione dei libri “Yog-Sothothery” e “Araldi del Caos”, con A. Clementi, V. Como, C. Del Pinto, M. De Nes, P. Guarriello e S. Santangelo

17:30: spettacolo di. Mago Bolla con trampolieri

18:30: conferenza Terramare, con G. Cannarsi

19:30: esibizione Music Icons

20:00: spettacolo di Mago Bolla con drago e giocolieri

21:00: Spettacolo danza “Il Potere degli Anelli”

22:30: Dj set Poison Garden

Domenica 7 settembre

10:30: Gonfiabili per bambini

10:00: apertura stand

11:00: Apertura area ludica

11:00: Apertura polo scherma

11:00: Mago Bolla spettacolo con i giocolieri

11:30: Conferenza “il doppiaggio nel videogiochi”, con A. Marino

12:30: spettacolo di Mago Bolla con drago e giocolieri

14:30: Conferenza Warhammer, con A. Tomassetti

16:30: Sfilata Cosplay con drago e Trampolieri

17:00: Gara Cosplay

19:00: Sfilata Cosplay con Trampolieri

20:00: esibizione Caludio Bastoni