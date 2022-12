L’AQUILA – Dopo lo stop da Covid, torna senza restrizioni l’aperitivo della vigilia all’Aquila in piazza Regina Margherita.

Il tradizionale appuntamento, nato dalla voglia di ritrovarsi, soprattutto dopo il terremoto del 2009, raccoglie migliaia di persone che si riversano nel centro storico aquilano per brindare alle festività natalizie. Un’iniziativa spontanea a cui aderiscono persone di ogni età e studenti, che rimandano la partenza per le vacanze.

In poche ore, la mattina della vigilia di Natale, la zona della movida che va dalla fontana Luminosa ai Quattro Cantoni si riempie di persone a dismisura.

Una grande concentrazione di persone e consumo di alcol che mette in allerta le forze dell’ordine e il servizio di Polizia Municipale per prevenire disagi e e incidenti.

Per rispondere ai bisogni di cittadini e commercianti è stato istituito da ASD Sam lo “Street Tutor” un addetto alla sicurezza cittadina, come facilitatore di strada.

Questo progetto, denominato “Patto di Cittadinanza per la salvaguardia e la mediazione del tessuto sociale”, prevede l’impiego di una nuova figura sociale attiva formata per la prevenzione dei rischi e nella mediazione dei conflitti sociali. In occasione dell’aperitivo della Vigilia questa figura sarà presente in tutti i luoghi di aggregazione della movida e nelle aree e spazi pubblici. Una presenza che interverrà sul fronte della sicurezza con un’azione personale di mediazione per ridurre e risolvere le conflittualità per evitare l’aggravarsi di contrasti pericolosi e rischiosi dal punto di vista della sicurezza pubblica ed incolumità personale e di gruppo.

Queste figure sono formate con corsi di psicologia dell’emergenza sociale, Ordine pubblico e sociologia del comportamento.

Anche Asm L’Aquila, società municipalizzata che si occupa dell’igiene urbana, con l’avvio del periodo natalizio e l’aumento di presenze e consumi nelle attività commerciali, ha incrementato il personale in servizio per la pulizia del centro storico cittadino.