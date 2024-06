L’AQUILA: “FAVOLE IN DANZA”, TUTTO PRONTO PER GLI STRAORDINARI SPETTACOLI DEL CENTRO “ART NOUVEAU”

L’AQUILA – Cresce l’attesa all’Aquila per l’edizione 2024 di “Favole in danza”, kermesse artistica a trecentosessanta gradi promossa e organizzata dal Centro Danza “Art Nouveau” di Ornella Cerroni.

In diversi luoghi cittadini, tra cui alcuni dei più suggestivi del centro storico, spettacoli di alto livello tecnico e scenografico incanteranno anche quest’anno gli spettatori che potranno rendersi conto dal vivo della eccellente formazione degli oltre duecento tra ballerini e ballerine dai quattro anni di età, per quello che è un lavoro enorme, messo in campo da maestri professionisti di ogni settore che porteranno in scena alcune tra le opere e le favole più belle di sempre.

Si parte sabato 15 giugno alle ore 17.00, presso l’Auditorium del Parco, per tutti “Renzo Piano”, saggio degli allievi di canto, di violino, e di chitarra diretti dai Maestri Giuseppe Lucente, Valeria Tiganik, Lorenza Mazzonetto, Antonio Scolletta ed Alex Cicconi.

Domenica 16 giugno, alle ore 17.00, sempre all’Auditorium del Parco, andrà in scena la favola di “Anastasia”, storia della principessa smarrita in un mondo di colori ambientato a San Pietroburgo. L’ingresso sarà solo su invito, data la ridotta capienza del teatro.

Sempre il 16 giugno, alle ore 21.30, ci si sposta sul palco della magnifica scalinata di San Bernardino per poter assistere a “Wonka e la fabbrica di cioccolata”, tratto dal recente film del regista Paul King. I ragazzi e le ragazze dei corsi superiori di hip hop e modern, porteranno lo spettatore nel meraviglioso mondo di cioccolata attraverso gli occhi di Alessio Colella, coreografo e ballerino protagonista della storia.

Lunedì 17 giugno, alle ore 21.30, ancora una volta sul palco della scalinata di San Bernardino, si chiuderà la rassegna con l’opera classica “Cinderella”, il capolavoro di Rudolf Nureyev su musiche originali di Sergeevic Prokof’ev.

Con la rivisitazione coreografica e con la regia del Maestro Simone Pergola, le allieve e gli allievi dei corsi Accademici di danza classica, dalla propedeutica all’ottavo corso del Centro Danza “Art Nouveau”, porteranno in scena l’Opera completa divisa in tre atti, in una vera e propria sfida che Pergola ha accettato nonostante la complessità dell’Opera e per riconoscere e premiare la costanza, la serietà e la professionalità di tutti gli allievi e dei loro genitori.

Sabato 22 Giugno sarà invece la volta della Ginnastica Ritmica l’Etoile, al Palazzetto dello Sport “Giovanni XXIII” a Paganica: alle ore 20.30 le ginnaste ripercorreranno i temi e musiche degli anni ‘80 del secolo scorso in “Un salto nel passato”.

Capitanate dalle allenatrici Erika Bromo, Iris Habazay, Claudia Basile e Sara Carducci, le ginnaste garantiranno un divertimento di alto livello.

“Solo le grandi passioni – afferma Ornella Cerroni – sono in grado di mettere in moto una macchina organizzativa così complessa. La serietà delle famiglie e degli allievi ripaga gli sforzi e la fatica. Ho uno staff di professionisti prezioso, li ringrazio di cuore, così come ringrazio l’Amministrazione comunale dell’Aquila che ha dato la possibilità alle scuole della nostra città di poter utilizzare dei luoghi stupendi”.