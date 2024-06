L’AQUILA: TORNA IL 29 GIUGNO LA SCAMPAGNATA ALLA CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A PAGANICA

L’AQUILA – Sabato 29 Giugno 2024 a Paganica torna la tradizionale “scampagnata” alla Chiesa di San Pietro Celestino V che dal 2020 ha avuto luogo solo nella parte religiosa a causa del Covid. Quest’anno – dichiara il Presidente dell’Associazione Culturale “La Fenice” Luca Centofanti, che si occupa della valorizzazione e promozione del particolare luogo di culto risalente al 1200 – l’evento assume un’importanza particolare perché mette in risalto il legame tra la Chiesa di San Pietro Celestino V, il Santuario della Madonna d’Appari e la comunità paganichese e non solo. La chiesa dal 1° Febbraio 2020 custodisce una reliquia del Santo del Morrone che il Cardinale Giuseppe Petrocchi posizionò sull’altare durante una celebrazione molto partecipata dalle autorità civili e militari e dalla comunità religiosa di tutto il comprensorio.”

Il programma della giornata quest’anno prevede due camminate. La prima, con partenza da Sant’Antonio alle ore 08:00, percorrendo il sentiero lungo il fiume Raiale, arriverà al Santuario della Madonna D’Appari e, dopo una breve visita per ammirare i particolari affreschi del XIII secolo proseguirà fino alla Chiesa di San Pietro Celestino V situata lungo la Strada Provinciale che da Paganica va a Pescomaggiore. La seconda, quella tradizionale, partirà alle ore 10:00 dall’antica Fontana di Sant’Antonio e attraverso la Via della Monticazione arriverà alla Chiesa di San Pietro Celestino V dove alle ore 11:00 sarà celebrata la Santa messa dal Parroco di Paganica don Dionisio Rodriguez. Alle 12:30 inizierà la tradizionale scampagnata sul prato antistante la Chiesa.

La giornata proseguirà con la celebrazione della Santa Messa al Santuario della Madonna d’Appari alle ore 18:00 ed alle ore 19:00, nel particolare scenario naturale, davanti alla Chiesa di San Pietro Celestino V il pianista Fabio Pasqua si esibirà al pianoforte con il concerto “Un Pianoforte, un Santo ed un Tramonto in Pace”. Per il trasporto gratuito dei partecipanti da Piazza Umberto I per e dalla Chiesa di San Pietro Celestino V sarà disponibile una navetta dalle ore 09:30 alle 11:00 per l’andata e dalle ore 12:30 alle 13:00 per il ritorno.

La sera invece la navetta trasporterà i partecipanti dal Santuario della Madonna d’Appari per e dalla Chiesa di San Pietro Celestino dalle ore 18:00 alle 19:00 per l’andata e dalle ore 21:00 alle 22:00 per il ritorno. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione la Parrocchia Santa Maria Assunta di Paganica, l’Amministrazione Separata Usi civici di Paganica e San Gregorio, il VAS di Paganica, il Circolo di Paganica “Laudato Si'”, la Gran Sasso Acqua S.p.A., Aquilaprem S.r.l. ed il Comune dell’Aquila per aver patrocinato l’evento.