L’AQUILA: TORNA IL CONCORSO MUSICALE “MARCO DALL’AQUILA” IN VERSIONE ON LINE

L’AQUILA – Organizzato dall’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, torna il concorso musicale “Marco Dall’Aquila”. La XIV edizione del concorso, a cui partecipano studenti da tutta Italia, si svolgerà on line mentre la premiazione si svolgerà in modalità mista lunedì 31 maggio a partire dalle ore 16. I premiati si collegheranno infatti in streaming attraverso il sito internet della scuola con alcuni ospiti che invece saranno in presenza.

Alla cerimonia di premiazione è prevista infatti la partecipazione degli assessori comunali Fabrizia Aquilio e Francesco Bignotti, dei dirigenti scolastici Antonella Conio e Antonio Lattanzi, e dei familiari del critico musicale Walter Tortoreto, scomparso alcuni anni fa e grande sostenitore del concorso.

Il Concorso Musicale Nazionale “Marco Dall’Aquila” nasce nel 2007 per iniziativa della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”.

Rivolto dapprima esclusivamente alle sole Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, il concorso si arricchisce nel corso degli anni di nuove sezioni aperte a tutti e riservate al pianoforte solista, a quattro mani, alla musica da camera, agli archi, ai fiati solisti, alla composizione e ai Licei Musicali.

Nel corso degli anni il concorso ha visto la partecipazione di migliaia di giovani provenienti dalle diverse aree del territorio italiano e, talvolta, anche europeo. I partecipanti vengono giudicati da commissioni distinte e composte da musicisti di chiara fama, professionisti e docenti dei Conservatori Statali di Musica.

Il concorso ha raccolto anche il favore e il sostegno di Enti ed Associazioni musicali e culturali. Il livello dei giovani partecipanti ha infatti stimolato importanti realtà musicali della nostra Regione, come l’Associazione I Solisti Aquilani, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, la “Giovane Orchestra d’Abruzzo”, l’Associazione Orchestrale da camera “Benedetto Marcello”, l’Associazione “Cento in Musica”, l’Associazione Culturale “Music@re”, l’Associazione Onna Onlus, il “Duo Pianistico Italiano” ed altre ancora, a rendersi parte integrante del progetto offrendo concerti premio inseriti nella propria stagione musicale.

Dalla VI edizione del concorso si registra inoltre anche la collaborazione della casa editrice SEDAM che si è proposta come supporto della nascente sezione riservata ai giovani compositori, realizzando con la personale etichetta la stampa e la pubblicazione dell’opera vincitrice.

Le passate edizioni del concorso “Marco Dall’Aquila” sono state trampolino di lancio di tanti giovani musicisti che si sono poi distinti in altri e più importanti concorsi musicali nazionali e internazionali, esibendosi nei più noti teatri d’Italia ed Europa.